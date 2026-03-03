Haberler

Bitlis'te çatılarda yoğun mesai

Bitlis'te çatılarda yoğun mesai
Güncelleme:
Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te çatılarda biriken kar kütleleri için temizlik seferberliği başlatıldı.

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinin başında gelen Bitlis'te çatılarda biriken kar kütleleri için temizlik seferberliği başlatıldı.

Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde metreleri bulan kar kalınlığı nedeniyle vatandaşlar harekete geçti. Kent genelinde vatandaşlar, çatıların çökme riskine karşı küreklerle kar temizliği yaparken, ortaya tehlikeli görüntüler çıktı.

Yüksek binaların çatılarına çıkan vatandaşlar, önlem olarak kendilerine ip bağlayarak kar küreme çalışması yapması dikkat çekiyor. Kar yağışının durmasıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi (OSB) esnafı, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla çatılarda kar temizliği çalışmalarına hız verdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
