Bitlis'te çatılarda 'kar' mesaisi

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, 1 hafta süren kar yağışıyla kapanan 19 köy yolunun açılması için çalışma başlatıldı. 160 santimetreyi bulan kar kalınlığının yüksek kesimlerde 3 metreyi aştığı kentte, bina çatılarında biriken ve tehlike oluşturan kar kütleleri de temizleniyor.

Kar yağışının 1 hafta boyunca aralıklarla devam ettiği Bitlis'te kar kalınlığı 160 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi aştı. Park halindeki araçların kara gömüldüğü yağışın durmasıyla 19 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığını 445 santimetre olarak açıklarken, bina çatılarında biriken kar kütleleri ve oluşan buz sarkıtları ise tehlike oluşturuyor. Belediye yetkilileri, bölge halkını buz sarkıtlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, çatılarda karların temizlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor.