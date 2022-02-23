Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı - Haberler
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Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te ticaret merkezinin çatısında biriken kar kütlesinin, bir kafenin tentesinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te ticaret merkezinin çatısında biriken kar kütlesinin, bir kafenin tentesinin üzerine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, bir kafenin tentesinin çatısına düştü.

Bu sırada kafede bulunan kişi, kar ve buz kütlelerinin düşmesi sonucu çöken çatı ve kar yığınlarının altında kalarak yaralandı.

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çatıda biriken karlar itfaiye ekiplerince temizlenirken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı

AA / Şener Toktaş - Güncel

İtfaiye, Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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