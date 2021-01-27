Bitlis'te camide hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
27.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 27.01.2021 21:26
Bitlis'te camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bitlis'te camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 26 Ocak'ta "camiden hırsızlık" suçundan yakalanan B.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş