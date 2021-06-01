Bitlis'te çalınan motosiklet Muş'ta bulundu
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Bitlis'te çalınan motosiklet Muş'ta bulundu

Bitlis'te çalınan motosiklet Muş'ta bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çalınan motosiklet, polisin ısrarlı takibi sonucu Muş'un Bulanık ilçesinde bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde çalınan motosiklet, polisin ısrarlı takibi sonucu Muş'un Bulanık ilçesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ahlat ilçesi Erkizan Mahallesi'nde bir apartmanın girişinden motosiklet çalındığı ihbarını alan Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından, Ahlat Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, 3 gün süren kamera çalışması ve polisin ısrarlı takibi sonucu zanlı Bulanık ilçesinde motosiklet ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan zanlı Bulanık'ta mahkemece tutuklanırken, motosiklet sahibi E.A. ise Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine giderek motosikletini teslim aldı. Motosiklet sahibi E.A. zorlu pandemi şartlarında üstün gayretleriyle motosikletini bulan emniyet görevlilerine teşekkürlerini iletti. - BİTLİS

Bitlis'te çalınan motosiklet Muş'ta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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