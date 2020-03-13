Bitlis'te caddeler, Van Gölü'nün sodalı suyuyla yıkanıp dezenfekte ediliyor Dünyada koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de de vaka tespit edilmesinin ardından Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki caddeleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkayarak, dezenfekte etmeye başladı.

Dünyada koronavirüsün hızla yayılması ve Türkiye'de de vaka tespit edilmesinin ardından Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri, kent merkezindeki caddeleri Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla yıkayarak, dezenfekte etmeye başladı.

Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğinin açıklanmasının ardından başlatılan dezenfekte çalışmalar yoğun olarak sürdürülürken, Bitlis'te ise dezenfekte için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyu kullanılıyor. Bitlis Belediyesi itfaeye araçlarıyla getirdiği Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla kentteki cadde ve sokakları yıkamaya başladı. Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, yıllardan beri dezenfekte amaçlı kullanılan Vangölü'nün tuzlu ve sodalı suyuyla kent merkezinteki caddeleri baştan sona yıkayıp, dezenfekte edildiğini belirtti.

Aslan, 'Yaklaşık 3 ay önce Çin'in Wuhan kentinden başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü bir pandemi ilan etti. Pandemi ilanından sonra Türkiye'nin de buna karşı yaptığı bazı tedbirler oldu. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle okullar tatil edildi, camiler, toplu taşıma araçları, devlet dairelerinin dezenfekte edilmesiyle alakalı çalışmalar sürüyor. Biz de dün akşamdan beri vatandaşlarımızın yoğunlukta kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Tabi yıllar önceden beri dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun da bu konuda etkili olacağına uzmanlarla yaptığımız görüşmeler sonucunda karar verdik. İnsanlarımızın çok fazla kullandığı yerleri kimyasal ilaçlarla dezenfekte etmek yerine, Van Gölü suyunu kullanarak dezenfekte edebileceğimizi söylediler. Sokaklarımızı tuzlu ve sodalı olan Vangölü suyuyla dezenfekte etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra her gün camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de Van Gölü suyuyla dezenfekte çalışmalarına periyodik aralıklarla devam edeceğiz. Bitlis Belediyesi bu konuda gerekli tüm tedbirleri almıştır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar."dedi.

Kaynak: DHA