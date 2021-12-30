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Bitlis'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu

Bitlis'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek liselerince yürütülen çalışmalar sonucu il genelindeki kütüphanesi bulunmayan 374 okulda kütüphane kuruldu.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında meslek liselerince yürütülen çalışmalar sonucu il genelindeki kütüphanesi bulunmayan 374 okulda kütüphane kuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle yürütülen proje doğrultusunda, Bitlis'te kütüphanesi olmayan okul kalmadı.

Kent merkezi ile Tatvan, Güroymak ve Hizan'daki meslek liselerinde üretilen malzemelerle 25 günde il genelindeki 374 okul, kütüphaneye kavuşturuldu.

Şehit Mahir Ayabak İlkokulu'nda kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Vali Oktay Çağatay, okulun idareci ve öğretmenleriyle bir araya geldi.

Daha sonra Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ne geçen Çağatay, burada da kurulan kütüphanenin açılışını yaparak incelemelerde bulundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik dinletisinin ardından gazetecilere açıklama yapan Çağatay, il genelindeki 595 okuldan 221'inde kütüphane bulunduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz'ın koordinasyonunda güzel bir çalışma yapıldığını anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Kütüphaneler için 4 meslek lisesinin imkanları kullanıldı. Bu bize gurur veriyor. Kütüphanelerdeki malzemeler meslek liselerimizin imkanları ve çalışmaları, öğrencilerimizin de el emekleri ile üretildi. Malzemeleri okullarımıza yerleştirdik. 374 okulumuzda kütüphane bulunmuyordu. 161 okulumuzun koridorlarına ve duvarlarına raf mantığıyla kütüphane oluşturduk ama bu standartlarda 213 kütüphane yaptık. Bütün işi 25 günde tamamladık. Bu işte bize gurur veren, 4 meslek lisemizin çalışmaları ve kendi imkanlarımızla üretmemizdir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz burada daha keyifli vakit geçirecekler. Eğitim hayatları daha güzel olacak diye düşünüyorum."

Vali Çağatay'a ziyaretlerinde Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz eşlik etti.

Bitlis'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu

Bitlis'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu

Bitlis'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu

Bitlis'te bütün okullar kütüphaneye kavuştu

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AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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