Bitlis'te Buğdayda Yüksek Rekolte Beklentisi

Bitlis'te 325 bin dekar alana ekilen buğdaydan yüksek rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Asak, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla oranla bu yıl yağışların etkisiyle buğdayda yüzde 40'lık bir ürün artışı beklediklerini söyledi.

Kentte 325 bin dekar alanda yüksek rekolte beklediklerini vurgulayan Asak, ürün artışının çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Tarımsal alanlarda dane kaybına yönelik ciddi ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Asak, şöyle devam etti:

"2017 yılında 125 bin ton olan verimde bu yıl yağışların iyi gitmesiyle yüzde 40 oranında bir artış beklemekteyiz. İki haftadır hasat devam ediyor. Artışı görebiliyoruz. Çiftçilerimize 2017 yılında üç farklı kalemde toplamda 8 milyon lira destek sağlandı. Bu yıl da çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımızın teşvikleri neticesinde çiftçilerimiz sertifikalı tohum üretimine ağırlık vermiştir. Bunun verime çok güzel tesirleri oldu. Ülkemiz, ilimiz ve bölge ekonomisine çok ciddi manada katkılar sundu."