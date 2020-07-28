Bitlis'te buğday hasadı başladı
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Bitlis'te buğday hasadı başladı

Bitlis'te buğday hasadı başladıBİTLİS'te 350 bin dekar alanda ekilen buğday hasat edilmeye başlandı.

28.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.07.2020 11:11

Bitlis'te buğday hasadı başladı

BİTLİS'te 350 bin dekar alanda ekilen buğday hasat edilmeye başlandı. 20 Temmuz tarihinde başlayan hasat, ağustos ayı ortalarına kadar sürüyor.

Bölgedeki biçerdöverlerin yardımıyla yapılan hasat çalışmalarını İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Sekmen Atıcı da izledi. 1 milyon 300 bin dekarlık tarım alanlarından yüzde 30'una buğday ekildiğini belirten Atıcı, "Adilcevaz ilçesindeki 100 dekarlık alanda hasat çalışması başlattık. İlimizin hasat başlangıç takvimi 20 Temmuz tarihinde başlıyor, Ağustos ayının ortalarına kadar devam ediyor. Bitlis'in toplam 1 milyon 300 bin dekar toplam tarım alanı bulunmaktadır. Bu tarım alanının yüzde 30'una yakın bir bölümünde buğday ekimi gerçekleştirilmektedir. Buğday üretimimiz yaklaşık 350 bin dekardır. Bu alanda üretilen yaklaşık 60 bin ton buğdaydır. Bu da ilimizin ekonomisine yaklaşık olarak 100 milyon TL'dir. Üreticilerimize alan bazlı destekleme olarak buğdayda kilogram başına 10 kuruş destekleme ve ayrıca mazot, gübre destekleri verilmektedir. Sertifikalı tohum üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanma destekleri de ayrıca verilmektedir. Üreticilerimiz 2019 yılının bereketli geçtiğini, 2020 yılının da şu dönemine kadar bereketli geçtiği haberlerini bizlere verdiler. Bizlerde bütün personelimizle birlikte biçerdöver hasadını alanda yapmaya çalışıyoruz?? dedi.

Biçerdöverciler Derneği Başkanı Ahmet Eren ise, bölgede 80'e yakın biçerdöverin dernekleri bünyesinde çalıştığını belirterek, 'Biçerdöverciler Derneği olarak bünyemizde sadece Batman bölgesinde 80 biçerdöverimiz var. Biz biçerciyiz. Birinci hasat Mardin, Kızıltepe ve Nusaybin bölgesinde başlıyor. Diyarbakır Silvan'dan sonra Bitlis, Adilcevaz, Ahlat ve Güroymak bölgelerinde devam ediyor. Temmuz ayının 20'sinden sonra bu Batman, Diyarbakır'daki biçerciler bu bölgeye gelerek Ağrı, Bitlis, Muş bölgesine gelerek çalışma yapıyorlar. Burada kasada 5 gün önce başladık. Hasat bu yıl iyidir. Çiftçi üründen gayet memnundur. Saman üretimi de gerçekleştiriliyor. Onun da satışından memnunlar.' diye konuştu.

Bitlis'te buğday hasadı başladı

Kaynak: DHA

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