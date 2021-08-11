Bitlis'te "Biz Anadoluyuz Projesi Van" Programı Başlıyor
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Bitlis'te "Biz Anadoluyuz Projesi Van" Programı Başlıyor

Bitlis'te 'Biz Anadoluyuz Projesi Van' Programı Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Biz Anadoyuz projesi kapsamında gençlerin, ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlamak, çocuklarımız arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerimizin...

Biz Anadoyuz projesi kapsamında gençlerin, ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret etmelerini sağlamak, çocuklarımız arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle Tatvan Gençlik Merkezi ve Tatvan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 40 genç Biz Anadoluyuz programa katılmak Üzere Van ile uğurlandı.

Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında 4 günlük Van programına katılacak olan gençlerimiz Tatvan Gençlik Merkezinde yapılan bilgilendirmenin ardından yola çıktılar.

Kaynak: Habermetre

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