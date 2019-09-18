Bitlis'te "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi

18.09.2019 20:34

Ahlat ilçesinde "Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi'nin (GAKSA) iş birliğiyle Ahlat Müze ve Karşılama Merkezi'nde açılan sergide, Selçuklu dönemine ait giysi, heykel, kostüm ve yağlı boya tabloları yer aldı.

Kaymakam Erkan İsa Erat, Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan, Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ve Ahlat Müze Müdür Vekili Yunus Mübarek Gürler ile serginin açılışını yapan Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, ürünler hakkında GAKSA Başkanı Işın Fırat'tan bilgi aldı.

Fırat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın ilk sergisini Ahlat'ta açtıklarını söyledi.

Sergide Anadolu Selçuklu dönemine ait ürünlerin yer aldığını belirten Fırat, "Giysileri, kostümleri, şahsiyetleri ve menkıbe tasviri yağlı boya tablolar bizi o dönemlere götürebiliyor. Burada gerek gençlere gerekse yaşlılara Selçukluları hatırlatacağız. Herkesi sergiye bekliyoruz. Ahlat'a vicdan borcumuz, emanet ve ahde vefamız var." dedi.

Müze Müdür Vekili Gürler ise sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, herkesi müzeye beklediklerini aktardı.

Yaklaşık 200 eserin bulunduğu sergi, 22 Eylül'e kadar açık kalacak.

Kaynak: AA