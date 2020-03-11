Bitlis'te bir otomobilde 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Tatvan'da durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeği "Oscar"ın da kullanıldığı aramada, 10 kilo 390 gram eroin bulundu. Sürücü Z.Y. gözaltına alındı. Kaynak: AA