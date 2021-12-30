Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, göçmen kaçaklığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüs, Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken lastikleri patlatılarak durduruldu.

Minibüste yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.K, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title