Bitlis'te bir mahallede karantina kaldırıldı
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Bitlis'te bir mahallede karantina kaldırıldı

Bitlis'te bir mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis'te bir mahallede karantina kaldırıldı
28.05.2020 23:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:37

Bitlis'te bir mahallede korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, il merkezine bağlı Yolalan'daki Üçkardeş Mahallesi'nin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Üçkardeş Mahallesi'nde uygulanan kısıtlama ve karantinanın bugün saat 20.00 itibarıyla kaldırılmasına, mahallenin giriş ve çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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