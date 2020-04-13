Bitlis'te bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
13.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:20
Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki karantina uygulaması sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyünün karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Mutki ilçemize bağlı Koyunlu köyü 30 Mart saat 17.00'de geçici süreyle karantinaya alınmış ve köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Koyunlu köyündeki karantina uygulamasının bugün saat 17.00 itibarıyla kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA