Bitlis'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Bitlis'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

13.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:23
Bitlis'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İncirli köyünün karantinaya alındığı bildirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı İncirli köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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