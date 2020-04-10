Bitlis'te bir köy karantinaya alındı
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Bitlis, Güncel

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

10.04.2020 00:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:28
Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Arıdağ köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Nisan saat 22.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alınan köye giriş ve çıkışların kapatıldığı, karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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