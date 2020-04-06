Bitlis'te bir köy daha karantinaya alındı Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde korona virüs nedeniyle bir köy daha karantinaya alındı.

Tatvan'da daha önce ilçeye bağlı 3 köy ve ilçe merkezindeki 6 ayrı mahalledeki 9 binada uygulanan karantina alanı genişletildi. Pozitif vakalar ve temasları nedeniyle ilçeye bağlı Dönertaş köyü de karantinaya alındı. Konuyla ilgili Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı Dönertaş köyümüz, görülen Covid-19 vakaları ve temaslıları nedeniyle bu gece 20.00'den itibaren karantinaya alınmıştır. Hemşehrilerimizin tedbirlere uyması önemle rica olunur" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA