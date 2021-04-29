Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi
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Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi

Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde 3.55 gram eroin maddesi ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde 3.55 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadele kapsamında il merkezinde yapılan denetimlerde, durumundan şüphelenilerek durdurulan A.U. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında, 3.55 gram eroin maddesinin ele geçirildiğini ve şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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