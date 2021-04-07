Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin bulundu
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Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin bulundu

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te bir kişinin üst aramasında eroin bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 0,59 gram eroin ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir şüphelinin üst aramasında 0,59 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün, şüpheli R.A'nın üst aramasında 0,59 gram eroin buldu.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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