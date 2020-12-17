Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı

17.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:08
Bitlis'te bir kamyonette 47 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce 16 Aralık'ta Adilcevaz ilçe merkezinde durdurulan bir kamyonet içerisinde 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen sevkiyatını yapan H.A. isimli organizatör gözaltına alındı.

Gözaltına alınan organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Açıklamada, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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