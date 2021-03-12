Bitlis'te bir kamyonda 91 sığınmacı yakalandı
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Bitlis'te bir kamyonda 91 sığınmacı yakalandı

12.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:12
Bitlis'te bir kamyonda 91 sığınmacı yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 91 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 91 düzensiz göçmen yakalandı, bir organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda 11 Mart'ta il merkezinde durdurulan kamyonda 91 düzensiz göçmen ve göçmenlerin sevkiyatındaki organizasyonda bulunan S.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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