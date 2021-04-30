Bitlis'te bir hükümlünün evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu bulundu
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Bitlis'te bir hükümlünün evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu bulundu

Bitlis'te bir hükümlünün evinde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu bulundu
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hükümlünün evinde ruhsatsız silahlar, mühimmat ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir hükümlünün evinde ruhsatsız silahlar, mühimmat ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulamasından (KADES) müracaatta bulunan H.B'nin evine gitti.

Ekipler evde, hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'yi yakaladı. Evde yapılan aramalarda, otomatik av tüfeği, 12 kalibrelik 5 dolu kartuş, 2 ruhsatsız tabanca ve 13 fişek ile 2 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınarak tedbir amaçlı 60 gün uzaklaştırma cezası verilen E.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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