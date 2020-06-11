Bitlis'te bir ev ve bina karantinaya alındı Bitlis merkezde bir ev, Ahlat ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis merkezde bir ev, Ahlat ilçesinde bir bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Yükseliş Mahallesi Velibey Caddesi'nde bir evin geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mezkur adreste ikamet eden vatandaşların haneden giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, hanede görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Ahlat Kaymakamlığı da Selçuklu Mahallesi Afetler 1 Nolu Caddesi'nde bir binanın, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle karantinaya alındığını, burada ikamet edenlerin dairelerinden giriş ve çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

Kaynak: AA