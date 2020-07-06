Bitlis'te bir bina karantinaya alındı
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Bitlis'te bir bina karantinaya alındı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Bitlis'te bir bina karantinaya alındı
06.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:53

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir bina karantina altına alındı.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Erkizan Mahallesi'ndeki bir binanın, pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması nedeniyle bugünden itibaren geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Binada ikamet eden vatandaşların giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddeleri kapsamında idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: AA

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