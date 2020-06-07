Bitlis'te bir bina karantinaya alındı Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir bina yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif vaka tespit edilen bir apartmanın, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçenin Tunus Mahallesi'deki Devran Apartmanı'nda koronavirüs pozitif vakalarının görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 51 sayılı kararı gereğince geçici süreyle karantinaya alınmıştır. Apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA