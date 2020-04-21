Bitlis'te bir belde karantinaya alınıyor Bitlis'in Yolalan beldesi korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.

Bitlis'in Yolalan beldesi korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerin 21 Nisan günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınacağı ve tüm giriş-çıkışların yasaklanacağı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA