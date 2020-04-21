Bitlis'te bir belde karantinaya alınıyor
Bitlis'in Yolalan beldesi korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.
21.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 21.04.2020 12:13
Bitlis'in Yolalan beldesi korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınıyor.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla il merkezine bağlı Yolalan beldesi ve bağlı tüm mahallelerin 21 Nisan günü saat 14.00 itibariyle karantinaya alınacağı ve tüm giriş-çıkışların yasaklanacağı belirtildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA