Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu
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Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu

15.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:32
Bitlis'te bir araçta sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 10 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta ve şüphelilerin üst aramasında, 10 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Orgazine Suçlar Şubesi Müdürlüğü ve Tatvan Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satıcıları, torbacılar ve kullanıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 13 Şubat'ta Tatvan'a bağlı Kıyıdüzü köyü mevkisinde durdurulan araçta ve araçtaki E.B. ve C.Y. isimli şüphelilerin üst aramasında, 10 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek bulundu.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla malzemelere el konuldu, şüpheliler de adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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