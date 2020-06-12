Bitlis'te bir apartmandaki karantina uygulaması sona erdi Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezinde Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bir binada başlatılan karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Hüsrevpaşa Mahallesi 302 TOKİ konutları A4 apartmanı, 30 Mayıs'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmıştı. Karantina uygulaması bugün saat 12.00 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA