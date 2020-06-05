Bitlis'te bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'te bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Beşminare Mahallesi 1302. Sokak'taki bir apartmanın bugün saat 20.00'den itibaren geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmanlarından giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, binada görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleriyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin ise ilgili kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Kaynak: AA