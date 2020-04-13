Bitlis'te bir apartman korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı
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Hasan Tahsin, Bitlis, 3. Sayfa

Bitlis'te bir apartman korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

13.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:54
Bitlis'te bir apartman korona virüsü nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezindeki Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Özdemir Sokak'ta bulunan bir apartmanın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Dün saat 21.00 itibarıyla geçici süreyle karantinaya alınan apartmanda ikamet eden vatandaşların, daire ve apartmana giriş ve çıkışları yasaklanmıştır. Apartmanda ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet, jandarma ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personel bu kararlardan muaf sayılacaktır. Yasağa uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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