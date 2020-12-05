Binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor
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Binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

05.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:23

Bitlis'te Osmanlı döneminden kalan ve zamanla yapılan binaların arasında kaybolan tarihi yapılar, Dere Üstü Islah Projesi ile gün yüzüne çıkarılıyor.

Bitlis'te Osmanlı döneminden kalan ve zamanla yapılan binaların arasında kaybolan tarihi yapılar, Dere Üstü Islah Projesi ile gün yüzüne çıkarılıyor.

Han, hamam, köprü, cami, kümbet ve medreseleriyle ziyaretçilerini tarih yolculuğuna götüren Bitlis'te, zamanla yapılan binaların arasında kaybolan asırlık yapıların gün yüzüne çıkarılması için başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor.

Bitlis Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen Dere Üstü Islah Projesi kapsamında, 3 bin metrekare alanı kaplayan 78 iş yerinin bulunduğu hal binasının yıkımına başlandı.

Kentin ortasından geçen ve zamanla üstünde yapılar yapılarak tamamen kapatılan derede yapılan ıslah çalışmalarıyla, Osmanlı dönemine ait köprü ve tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

"7 bin yıllık tarihi mekanlar gün yüzüne çıkıyor"

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin tarihi eserlerini gün yüzüne çıkarmak için yürütülen projeyi adım adım ilerlettiklerini söyledi.

Projeyle Bitlis'i daha yaşanılabilir bir kentte dönüştüreceklerini ifade eden Tanğlay, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında eski hal binasının da yıkımına başladık. 3 bin metrekare alanda 78 iş yeri vardı. Hal binamız metruk bir yerdi ve yıkım kararı vardı. Dere Üstü Islah Projesi ile 7 bin yıllık Bitlis'in tarihi yapıları gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Hal binasının yıkımıyla tarihi Şerefiye Camisi ön plana çıktı. 7 bin yıllık tarihi mekanlar gün yüzüne çıkıyor. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dere üstünde bulunan 281 kişi tapusunu hazineye devretti. 15 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik tarafından tahliye yazıları çıkarılacak. Bunu yıktıktan sonra buraya güzel yeşil bir alan yapacağız. Şehrin nefes alabileceği bir yer planlıyoruz."

Binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor
Binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor
Binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor
Binaların arasında kaybolan tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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