Bitlis'te bin 500 çocuk yaz spor okuluna başladı

Bitlis'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan yaz spor okullarına bin 500 çocuk kayıt yaptırdı. 26 ayrı branşta açılan yaz spor okullarında eğitim alacak çocuklardan yetenekli olanlar ise altyapıya kazandırılacak.

Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen yaz spor okulları açılış programı düzenlendi. Açılışa Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Savaş Bulan, Şube Müdürü Faruk Budak, antrenörler, sporcular ve velileri katıldılar. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, her yıl olduğu gibi bu yılda İl Spor Merkezleri ile Engelli Spor Merkezlerinin bugün startını verdiklerini belirterek şöyle konuştu

'İlimizde 26 branşta yaklaşık bin 500 sporcu bu kurslardan faydalanacak. Bu branşların temel bilgilerini alacaklar. Bizim buradaki amacımız spor kültürünü kazandırmak. iyi bir vatandaş olmalarını sağlamak, kötü alışkanlıklardan alıkoymak. Bu eğitimlerin tamamı ücretsiz olacak. Çocuklarımızın tüm malzemelerini müdürlük olarak bakanlığımızın desteğiyle biz karşılıyoruz. Biz alt yapı kültürünü oluşturmak istiyoruz. Bu sürede yetenekli çocuklarımızı burada tespit edip onları profesyonel anlamda daha ileri aşamalara mesafe kat etmelerine yardımcı olacağız. 59 eğitmen bu genç kardeşlerimize yardımcı olacak.ödedi.

Kaynak: DHA