Bitlis'te berivanlar sezonu açtı
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Bitlis'te berivanlar sezonu açtı

Bitlis'te berivanlar sezonu açtı Berivanların at ve eşeklerle zorlu hayvan sağımı mesaisi Bitlis'in köylerinde yetiştirilen ve yaz döneminde meralarda otlatılan koyunlar berivanlar tarafından sağılırken, elde edilen sütle genellikle yoğurt ve peynir yapılıyor.

15.06.2020 08:55 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:01

Bitlis'te berivanlar sezonu açtı

Berivanların at ve eşeklerle zorlu hayvan sağımı mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in köylerinde yetiştirilen ve yaz döneminde meralarda otlatılan koyunlar berivanlar tarafından sağılırken, elde edilen sütle genellikle yoğurt ve peynir yapılıyor.

Bitlis merkeze bağlı Tabanözü köyünde süt sağımı yapan ve 'berivan' adı verilen kadınların yayla mesaisi başladı. Berivanlar, küçükbaşların sağımı için sabah ve akşam saatlerinde yüksek rakımlı yaylalara çıkıyor. Sabah saatlerinde köylerindeki ve evlerindeki işleri bitiren berivanlar, ilk sağımı öğlene doğru yaparken, ikinci sağımı ise akşam saatlerinde gerçekleştiriyor.

Koyun ve keçilerden sağdıkları sütü yine at ve eşeklerine yükleyerek evlerine götüren berivanlar, bir sonraki aşamada ise sütleri yoğurt, peynir ve tereyağı olarak kullanarak geçimlerini sağlıyorlar. Bir yanda berivanlar süt sağarken diğer yandan ise yünleri uzayan koyunlar kırpılıyor. Besiciler, sıcaklığın artmasıyla küçükbaş hayvanların bakımını yapmak, hastalıklardan korumak ve verimliliği artırmak için yün kırptıklarını söylediler. Kırpılan yünün bir kısmını kendileri için yorgan ve döşek yapımında kullanan besiciler, fazla kalanını da satıyor. Yünden para kazanan köylüler, öte yandan uzun geçen kış mevsiminin ardından hayvanlarını yaylalarda otlatarak yemden de tasarruf ediyorlar.

Mahmut İnan adlı genç, günde iki defa at ve eşeklerle yaylaya gelerek süt sağımı yaptıklarını, her hayvanda ise yarım kilo kadar süt aldıklarını söyledi.

Yusuf Deniz ise toplamda 100 küçükbaş hayvanının olduğunu ve kız kardeşleriyle beriye gelerek süt sağımı yaptıklarını söyledi. Deniz, peynir yapımının yanı sıra yoğurt ve tereyağı da yaptıklarını belirtti.

Bitlis'te berivanlar sezonu açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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