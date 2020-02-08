Bitlis'te bazı yollar kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

08.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:04

Bitlis'te etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Yaşanabilecek kazaların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, "Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Hizan-Tatvan ve Ahlat Ovakışla-Bulanık kara yolları yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin olmaması ve çığ tehlikesine karşı geçici olarak trafiğe kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA