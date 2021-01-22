Bitlis'te bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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Bitlis'te bazı alanlar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

22.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:40
Bitlis'te bazı alanlar

Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Bitlis merkez ve ilçelerindeki bazı alanlar, yıl sonuna kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve 4 ilçede bazı alanların, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Aralık'a kadar "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

İl merkezi ile Güroymak, Mutki, Hizan ve Tatvan ilçelerinde jandarma sorumluluk sahasındaki "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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