Bitlis'te bayram trafiğine denetim Bitlis'te bayram trafiğine denetimBİTLİS'te, Kurban Bayramı'nın ilk gününde polis ekipleri trafik denetimi yaparak, sürücüleri kurallara uymaları için bilgilendirdi.

Bitlis'te bayram trafiğine denetim

BİTLİS'te, Kurban Bayramı'nın ilk gününde polis ekipleri trafik denetimi yaparak, sürücüleri kurallara uymaları için bilgilendirdi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay da denetimlere katılarak, seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı.

Bitlis-Diyarbakır Karayolu'ndaki kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamaya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı. Vali ve beraberindeki protokol üyeleri, polisin yaptığı denetimleri izlerken, kontrol noktasında durdurulan araçlarda seyahat edenlerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Aileleriyle birlikte seyahat eden çocuklara çeşitli hediyeler veren Vali Çağatay, "Bitlisli'lerin ve milletimizin bayramını kutluyorum. İnşallah kazasız belasız hayırlı bayramlar nasip olur. Emniyet görevlilerimizin yapmış olduğu uygulama noktasındayız. Geçen bayramlardan beri İçişleri Bakanlığı'mızın uygulamaya koyduğu kırmızı düdük uygulaması da var. Çocuklarımıza bayramlarda düdük hediye ediyoruz. Onları ailelerinin hata yapmaları durumunda ikaz etmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyoruz. Ülkemizde trafik kazaları ciddi zayiata yol açıyor. İçişleri Bakanlığı'mızın başlattığı programlar sayesinde başta geçtiğimiz bayram olmak üzere kazalarda ciddi düşüşler yaşadık. Bu bayramda da bunu temin edebilmemiz için başta emniyet görevlilerimiz olmak üzere, bütün personelimizle birlikte bayramda mesai başındayız. Sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnşallah sonucunu da alacağız" dedi.

'KORONAVİRÜS KURALLARINA UYMAYA DAVET EDİYORUZ'

Vali Çağatay, bayram sürecinde koronavirüs önlemlerinin unutulmaması gerektiğini hatırlatarak, "Malumunuz maske kullanmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki bütün dünyanın başına bela olan illet, ülkemizde de sağlığı etkiliyor. Biz de vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyoruz. Bu bayramın diğer bayramlara göre biraz sönük geçeceği aşikar. İnşallah gelecek bayramları mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için bu kurallara uymayı tavsiye ediyoruz. Herkese tekrardan hayırlı bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA