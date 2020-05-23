Bitlis'te bayram mesajları Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olarak nitelenen ramazanı geride bıraktıklarını ifade eden Tanğlay, mesajında şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı sevdiklerimizden ayrı geçiriyoruz. Mutlu bayramlar hayali ve temennisi ile tüm çalışma arkadaşlarımın ve kıymetli Bitlisli hemşerilerimizin bayramını kutluyorum. Bu bayramı çocuklarından, torunlarından ayrı geçirmek zorunda olacak değerli büyüklerimizin ellerinden, bayram sevincini ve heyecanını evde yaşayacak çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum."

Rektör Yardım da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş olan ramazan ayını geride bırakarak, bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz ve İslam alemi nezdinde çok özel ve anlamlı bir yeri olan dini bayramlarımız, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğu milletçe yaşadığımız mukaddes günlerimizdendir. Koronavirüs tehlikesi nedeniyle bu bayramı önceki bayramlarımızdan biraz daha farklı kutlama konusunda milletimizin gereken hassasiyeti göstereceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: AA