Bitlis'te 'basma düzenekli' EYP ele geçirildi BİTLİS'in Beşkaynak köyü kırsalında, araziye gizlenmiş, 2 kilogram ağırlığında, amonyumnitrat ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

BİTLİS'in Beşkaynak köyü kırsalında, araziye gizlenmiş, 2 kilogram ağırlığında, amonyumnitrat ile güçlendirilmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ile kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek' amacıyla Beşkaynak köyü kırsalında, 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2020-36' operasyonu düzenledi.Operasyon kapsamında, arazi yapılan aramalarında, terör örgütü PKK'ya ait 2 kilogram ağırlığında, amonyumnitrat ile güçlendirilmiş, basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı yerinde imha edilirken, operasyon sürüyor.

- Bitlis

Kaynak: DHA