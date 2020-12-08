Bitlis'te bal çalan 3 kişi yakalandı
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Bitlis'te bal çalan 3 kişi yakalandı

08.12.2020 21:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:58
Bitlis'te bal çalan 3 kişi yakalandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 ay önce 500 kilogram kara kovan balı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 ay önce 500 kilogram kara kovan balı çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Eylül'de 500 kilogram balın çalınması olayı ile ilgili Hizan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bal çaldıkları tespit edilen F.A, Ö.D. ve M.O. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin satmaya çalıştıkları 464 kilogram bal bulunarak muhafaza altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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