Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü
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Bitlis, Yerel

Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü

Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Bitlis'te bahar mevsimiyle açılan çiçekler renk cümbüşüne neden oldu.

06.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:19

Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü

BİTLİS - Yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Bitlis'te bahar mevsimiyle açılan çiçekler renk cümbüşüne neden oldu.

Soğuk ve karlı havanın yerini güneşe bıraktığı kentte baharın müjdecisi çiçekler bir bir açmaya başladı. Açmaya başlayan rengarenk çiçekler doğada renk cümbüşü oluşturdu. İlkbaharla birlikte canlanan doğayı gören köylü çocuklar ise kendini doğaya bıraktı. Sosyal mesafeye özen göstererek, sokağa çıkmak yerine kendilerini evlerinin bahçesine atan çocuklar, güzel havanın ve doğanın tadını çıkardı.

Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü

Kaynak: İHA

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Bitlis'te baharın müjdesi çiçeklerden renk cümbüşü
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