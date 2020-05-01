Bitlis'te baharın gelişiyle ters laleler açtı
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Bitlis'te baharın gelişiyle ters laleler açtı

Bitlis'te baharın gelişiyle ters laleler açtı
01.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:54

Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, Bitlis'in Hizan ilçesinin belli kesimlerinde açmaya başladı.

Anadolu'nun yüksek rakımlı dağlarında yetişen ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, Bitlis'in Hizan ilçesinin belli kesimlerinde açmaya başladı.

İlçenin bazı kesimlerinde doğal şekilde yetişen ters laleler, havanın ısınmasıyla gün yüzüne çıktı.

İlçeye 60 kilometre mesafede bulunan Kolludere köyü kırsalında açan ters laleler, adete görsel şölen oluşturuyor.

Dağlarda ve mezarlıklarda açılan ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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