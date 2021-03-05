Son Dakika | HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR
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Son Dakika | HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

05.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:36
Son Dakika | HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Son dakika gündem haberi... HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYORBitlis'te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme (3)Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında dün saat 14.

HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bitlis'te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme (3)

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında kaza kırıma uğraması sonucu düşen ve 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazındaki incelemeler sürüyor. Jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve kimsenin bölgeye gidişlerine izin verilmeyen kaza bölgesinde, sabah saatlerinden itibaren kaza kırım ekipleri, incelemelerini sürdürüyor. İki ana parçaya bölünen helikopter enkazının bulunduğu yerde inceleme ekipleri için ayrıca çadır kuruldu. Komando birlikleri ve jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu enkaz bölgesinde AFAD VE 112 Acil Sağlık ekipleri de paletli ambulanslarla, bölgede bulunan askerlerin ihtiyaçlarını gideriyor. Düne oranla açık ve güneşli havanın bulunduğu bölgedeki çalışmalar sabahın erken saatlerinde başladı ve halen devam ediyor. 

ENKAZDAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BİTLİS


Son Dakika | HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR
Son Dakika | HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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