Son Dakika | HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

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HELİKOPTER ENKAZINDAKİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Bitlis'te, askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede inceleme (3)

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü yakınlarında dün saat 14.30 sıralarında kaza kırıma uğraması sonucu düşen ve 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı helikopter enkazındaki incelemeler sürüyor. Jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemleri aldığı ve kimsenin bölgeye gidişlerine izin verilmeyen kaza bölgesinde, sabah saatlerinden itibaren kaza kırım ekipleri, incelemelerini sürdürüyor. İki ana parçaya bölünen helikopter enkazının bulunduğu yerde inceleme ekipleri için ayrıca çadır kuruldu. Komando birlikleri ve jandarma ekiplerinin nöbet tuttuğu enkaz bölgesinde AFAD VE 112 Acil Sağlık ekipleri de paletli ambulanslarla, bölgede bulunan askerlerin ihtiyaçlarını gideriyor. Düne oranla açık ve güneşli havanın bulunduğu bölgedeki çalışmalar sabahın erken saatlerinde başladı ve halen devam ediyor.

ENKAZDAN GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

BİTLİS

Kaynak: Demirören Haber Ajansı