Bitlis'te Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 2 Şehit, 1 Yaralı

BİTLİS'in Hizan İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Saldırı, saat 01.00 sıralarında Hizan-Tatvan karayolunun Hazra Deresi mevkiinde düzenlendi. Terör örgütü PKK üyeleri, önceden yola tuzakladıkları patlayıcıyı, askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlattı. Patlamayla birlikte hasar gören araçtaki 2 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.



Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ile ambulanslar sevk edildi. Yaralı asker, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - Bitlis