Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor
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Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor Bitlis'te korona virüsle mücadele kapsamında kentte 50 mobil aşı ekibi kuruldu.

Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'te korona virüsle mücadele kapsamında kentte 50 mobil aşı ekibi kuruldu.

Bitlis Sağlık Müdürlüğü ekipleri, cami önleri başta olmak üzere kent merkezinde valilik, ilçelerde ise kaymakamlıkların önüne aşı merkezleri kurdu. Hedeflerinin kısa sürede aşı oranını yükseltmek olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlarında aşı çadırlarına gelerek randevusuz aşı olmasını istediler. Köy muhtarları ile görüşen sağlık ekipleri, talep eden köylerde de aşı uygulamasını sürdürüyor.

Bitlis Valiliği önünde aşı merkezi kuran ekipler, valilik ve adiye çalışanlarının da aşılanmasını sağladı. Aşı olan vatandaşlardan Enver Başkan, daha önce hastaneye gidip aşı olmadığını, mobil ekiplerin böyle bir uygulamasını duyunca gelip hemen aşısını yaptırdığını söyledi. Vatandaşların da aşı uygulamasından faydalanması gerektiğini söyleyen Enver Başkan, hastalıkla mücadelenin tek yolunun aşı olduğunu belirtti.

Kentteki aşı çalışmaları hakkında konuşan Aşı Birimi Sorumlusu Ömer Yardım, "Sağlık Bakanlığının verdiği talimatlar doğrultusunda aşıya davet çağrıları yapıyoruz. İlde birçok yerde aşı çadırı kurduk. Burada da valilik önüne geldik. Camilerde, köylerde ve birçok yerde halkımızı aşıya bekliyoruz. Vatandaşlarımızın çağrılara uymasını bekliyoruz. Şimdilik çadırlarımıza halkımız tarafından gerekli ilgi gösterilmiyor. Bunun için halkımızı çadırlarımıza aşı olmaya davet ediyoruz. Biz sağlıkçılar olarak sahadayız. Aynı duyarlılığı vatandaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor
Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor
Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor
Bitlis'te aşılama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay

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