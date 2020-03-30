Bitlis'te araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ele geçirildi Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te terör örgütünce araziye gizlenmiş muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Şehit Polis Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva 2020-2 Operasyonu başlatıldığı belirtilerek, "Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Güroymak ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alınmıştır. Bunun üzerine Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 30 Mart 2020 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Polis Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva 2020-2 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, 30 Mart 2020 günü 1 adet sığınak içerisinde 4 adet leşker kıyafeti, 2 çift mekap ayakkabı, 3 adet mat, 2 adet tencere, 1 adet tabak, 1 adet bardak, 1 adet çaydanlık, 1 adet testere, 2 adet kilim, 2 metre tüp hortumu ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Delil niteliği taşıyan malzemelere cumhuriyet başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Sığınak ile barınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA