Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı
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Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı

30.01.2021 00:43 | Son Güncelleme: 30.01.2021 00:46
Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı

Bitlis'te 9 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı.

Bitlis'te 9 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu, "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 22 gün hapis cezası bulunan F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü F.O, cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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