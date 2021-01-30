Bitlis'te aranan hükümlü yakalandı

Bitlis'te 9 yıl 22 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucu, "uyuşturucu kullanma" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 9 yıl 22 gün hapis cezası bulunan F.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından hükümlü F.O, cezaevine teslim edildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş