Bitlis'te aranan 4 kişi yakalandı
Haberler » Güncel » Bitlis'te aranan 4 kişi yakalandı - Haber

Bitlis'te aranan 4 kişi yakalandı

Bitlis'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

01.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:14
Bitlis'te aranan 4 kişi yakalandı

'te çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü 'ya üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.T.,

hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Ç., "Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan aranan S.A ve

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğimizce "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası buluan M.E.'nin, 29 Kasım'da yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği kaydedilen açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et