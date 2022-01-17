Bitlis'te araması bulunan 10 kişi yakalandı

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te Emniyet Müdürlüğünce çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliği resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, çeşitli suçlardan aranan 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce 03.01.2022-16.01.2022 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli, ateşli silahlarla mermilerin memlekete sokulması satılması ve bulundurulması suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan O.B. isimli şüpheli, uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanun suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.Ş.A. isimli şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şüpheli, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.S. isimli şüpheli, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve kullanmak-hırsızlık suçundan yakalanması bulunan E.K. isimli şüpheli, muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 2 gün hapis cezası bulunan Y.Y. isimli şüpheli, tehdit suçundan 4 ay 7 gün hapis cezası bulunan E.K. isimli şüpheli ve haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan aranması bulunan İ.T. isimli şüpheli yakalanmıştır. Suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

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