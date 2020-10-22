Bitlis'te arama yapılan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, altın ve para bulundu
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Bitlis'te arama yapılan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, altın ve para bulundu

22.10.2020 00:47 | Son Güncelleme: 22.10.2020 00:47
Bitlis'te arama yapılan otomobilde uyuşturucu, ruhsatsız tabancalar, altın ve para bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otomobilde, uyuşturucu, altın, para ve 2 ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir otomobilde, uyuşturucu, altın, para ve 2 ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin dün şüphelendikleri bir otomobili durdurduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Araçta yapılan aramalarda, 305,2 gram esrar, 68,86 gram eroin, 42,28 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 37 fişek,

2 bilezik, altın zincir kolye ve 6 bin 640 lira ele geçirilmiştir.

Araçtaki şüpheli C.A. gözaltına alınmıştır."

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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